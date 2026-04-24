"Cometió un error como muchos": Habla padre de carabinero que provocó accidente que dejó a mujer fallecida

24 abr. 2026 - 12:30 hrs.

La madrugada de este viernes se produjo un brutal choque que terminó con una mujer fallecida tras salir eyectada del vehículo de aplicación en el que circulaba.

El otro auto involucrado, y que se pasó una luz roja, era conducido por un cabo de Carabineros de civil, quien fue identificado con el paso de las horas y detenido por los delitos de conducir bajo estado de ebriedad y accidente con lesiones graves, en ese momento.

Por lo mismo, pasado el mediodía habló Nelson, padre del carabinero involucrado, quien se mostró muy afectado por lo que estaba ocurriendo.

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Habla padre de carabinero involucrado en fatal choque

Desde las afueras de la comisaría donde se encuentra su hijo, el hombre dijo: "Créame que para nosotros es un gran dolor esto; mi hijo no es una mala persona como se ha dicho, es un joven de 22 años que cometió un error como muchos".

"Estaba en el momento equivocado en el lugar equivocado. Le pido muchas disculpas a la familia de la niña, que lamentablemente en los accidentes siempre pagan justos por pecadores. Mi hijo cometió un error y tendrá que asumir su error", declaró.

Asimismo, confesó que habló con su hijo, quien dijo "mi hijo está destrozado, está mal, me dijo que tomó malas decisiones... Venían de un cumpleaños, pero aquí cerca".

Cabe precisar que estas declaraciones del padre del uniformado ocurrieron minutos antes de que se diera a conocer que la mujer víctima en el choque había fallecido.

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