"Lo que hicieron fue correr": Vecina cuenta que carabinero y acompañantes no ayudaron a mujer herida en choque

24 abr. 2026 - 11:20 hrs.

La madrugada de este viernes se produjo un trágico choque en las intersecciones de San Francisco con Tarapacá en Santiago Centro, donde una mujer terminó es riesgo vital.

El fiscal Felipe Olivari declaró que el conductor del auto que saltó la luz roja e impactó al vehículo de aplicación, en que viajaba la mujer, es un funcionario de Carabineros que se encontraba de civil, estaba ebrio y que se dio a la fuga tras ver lo ocurrido.

Por lo mismo, la periodista Daniela Valdés de Mucho Gusto rescató algunos testimonios de los vecinos que sintieron el impacto y luego fueron a ayudar a la víctima.

Vecina explica lo que sucedió tras choque

Adriana, vecina del sector, partió diciendo que, tras el choque, los ocupantes del vehículo en que transitaba el carabinero se bajaron y comenzaron a recoger cosas desde el suelo, las que podrían ser billeteras o teléfonos.

"Ahí totalmente la culpa fue de ellos porque se comieron el semáforo en rojo, y cuando salen corriendo, trataron unos vecinos de detenerlos, pero no hubo manera ni forma", declaró.

En esa línea, comentó que los conserjes y vecinos de la zona muy rápido para asistir a las víctimas del choque, donde pudo ver que la mujer herida se intentó levantar, pero se desplomó de inmediato.

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"Ellos cero ayuda, lo que hicieron fue correr lo más que pudieron", afirmó, y agregó que estos sujetos vieron a la mujer en el piso, pero no tuvieron humanidad para socorrerla. "Se supone que son carabineros y son quienes nos deben proteger a nosotros, y ellos tienen que darnos el ejemplo de que no se debe conducir bajo efectos del alcohol", aseguró.

Asimismo, declaró que no pudo calcular a qué velocidad andaban, pero el sonido del choque fue muy fuerte, al punto que ella pensó que se trataba de alguna estructura de construcción que se había derrumbado.

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