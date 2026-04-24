Karim Butte, Karen Doggenweiler y Neme encendieron la mañana bailando al ritmo de Michael Jackson

24 abr. 2026 - 12:05 hrs.

Esta mañana se vivió un divertido momento entre Karen Doggenweiler, José Antonio Neme y Karim Butte en el Mucho Gusto, quienes se lucieron bailando al ritmo de Michael Jackson.

Todo ocurrió cuando la periodista Marianne Schmidt llegó con la pauta internacional y nos contó que el icónico guante blanco de Michael Jackson sería subastado con un precio base de 50 mil dólares.

Por lo mismo, comenzó a sonar la música del "rey del pop", instante en el que Neme, Karen y Karim, quien estaba en un móvil esperando para despachar, se dejaron llevar por la música del cantante.

Mucho Gusto / MEGA

Mucho Gusto al ritmo de Michael Jackson

"Bueno, tú sabes que 'Billie Jean is not my lover, the child isn't mine'", partió diciendo Neme, recordando uno de los grandes éxitos del fallecido artista, instante en el que la producción puso la canción y pincharon a Karim Butte.

"Cuántas veces Karim ha tenido que decir 'Billie Jean is not my lover, that child is not my child'", dijo Neme entre broma, mientras Karen y Karim se seguían moviendo al ritmo del "rey del pop".

De todas formas, Karen afirmó que faltó el famoso "moonwalk" o "caminata lunar" por parte de Karim Butte.

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