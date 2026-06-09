"Hay una teleserie turca": Julio César Rodríguez adelanta explosivos conflictos en Volverías con tu ex? 2

09 jun. 2026 - 14:35 hrs.

Un exitoso estreno tuvo Volverías con tu ex? 2. Y es que el nuevo reality de Mega triunfó en el rating con un peak de sintonía de 795.351 personas.

El tema de conversación en las oficinas fue justamente el primer capítulo del reality donde, además de presentar a las exparejas, se vivió la primera competencia física.

Lo que se viene en Volverías con tu ex? 2

Pero esto fue solo el inicio, aseguraron Julio César Rodríguez y Tonka Tomicic a Mucho Gusto directamente desde Perú.

Mega

El animador de Volverías con tu ex? 2 indicó que el primer capítulo fue cinematográfico, con locaciones maravillosas, pero que el verdadero reality comienza hoy.

"Lo bueno viene esta semana, hoy día, mañana, pasado, donde empiezan los conflictos", comentó Julio César, quien manifestó que en la casa hay un alto voltaje que generan distintas situaciones.

En esa misma línea adelantó que "hay 3 o 4 parejas que es una teleserie turca: vuelven, se empiezan a reconciliar, después se separan nuevamente, de repente miras el patio y hay alguno a quien le cae una lágrima".

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