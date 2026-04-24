El cruce entre Neme y Codina por prioridades del Gobierno: "La gente tiene que escuchar el plan en seguridad"

24 abr. 2026 - 10:55 hrs.

José Antonio Neme y el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, tuvieron un cruce de palabras a raíz del choque que protagonizó un carabinero de civil que manejaba ebrio y que dejó a una mujer en riesgo vital.

El periodista Danilo Villegas llegó hasta la Vega Central, donde se realizaba un operativo al que acudió Germán Codina, quien, ante este hecho que involucra a un funcionario policial, pidió que se hiciera la diferencia entre aquellos carabineros que cumplen con su rol y estos hombres que han cometido delitos, para los cuales solicitó tolerancia cero.

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"Se ha hecho un esfuerzo enorme por parte del Gobierno, por parte de las instituciones policiales, de construir confianza con la ciudadanía", declaró Codina, y agregó que era importante para él destacar a los funcionarios de la comisaría de San Miguel que denunciaron al carabinero de civil que intentó encubrir su actuar.

El cruce entre Neme y Codina por agenda de seguridad del Gobierno

Fue entonces que se inició la discusión entre Neme y el delegados presidencial, pues el periodista aseguró que los espacios de violencia en este país surgen porque los líderes políticos solo le hablan a sus sectores, como si se tratara de una iglesia o un credo fanático.

Dicho esto, Codina comentó que, al menos él, está haciendo muchos esfuerzos para reunir todos los colores políticos. Sin embargo, dijo que desde las redes sociales, se polarizan los discursos y las discusiones, lo que se debe combatir.

Enseguida, Neme recalcó que "me parece que la agenda no puede estar al arbitrio de los políticos de turno; la agenda debe responder a las necesidades concretas y urgentes de la población", y agregó que la modernización de Carabineros fue el gran tema durante el año pasado, pero esto fue dejado atrás por el propio Ejecutivo.

"Yo no estoy haciendo una crítica arbitraria ni antojadiza al Presidente (José Antonio Kast), no tengo por qué hacerla, pero la ciudadanía sigue molesta, sigue irritada, sigue preocupada y si creen que cambiando el televisor o cambiando de canal las cosas se superan, déjenme decirles que no. A mí me pueden funar o cancelar, pero eso no va a hacer que los problemas desaparezcan", puntualizó, y añadió que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se lleva toda la atención con sus decisiones económicas, pero que no se estaría proorizando la seguridad, que es una de las principales preocupaciones de las personas.

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En esa línea, Codina explicó que esto no se ha olvidado y comentó que sí se han hecho avances, y aunque parezca que no les preocupa, el Gobierno estaría avanzando con sus medidas de a poco.

"La ciudadanía tiene que escuchar cuál es el plan del Gobierno en materia de seguridad", replicó Neme, y comentó que el Ejecutivo se ha olvidado de esta temática y se ha centralizado en la economía, siendo que la seguridad fue su principal "caballito de batalla" durante las elecciones.

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