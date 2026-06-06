¿Cuándo vuelve la lluvia a Santiago?: Alejandro Sepúlveda confirma día, hora y cantidad de agua

06 jun. 2026 - 11:33 hrs.

La escasez de precipitaciones por fin llegará a su fin. Tal como leyó, un cambio importante en las condiciones meteorológicas se acerca no solo en el sur del país, sino también en la zona central y en especial en la Región Metropolitana.

Y es que así lo aseguró el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, quien incluso entregó día, hora y hasta cuánta lluvia caerá en Santiago.

¿Qué día lloverá en Santiago?

Sepúlveda mencionó que en los próximos días llegará un frente que viajará de sur a norte de nuestro país. De hecho, el día lunes 8 de junio ya comenzará a dejar agua en la Región de Magallanes; para el martes abarcar Los Lagos, Los Ríos, La Araucanía, Biobío y Ñuble.

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Durante la noche del mismo martes 9 de junio, el fenómeno se instalará en Maule y O’Higgins, para la madrugada del miércoles llegar a la Región Metropolitana, Valparaíso y sectores de Coquimbo.

¿A qué hora comenzarán las precipitaciones?

En detalle, Alejandro adelantó que durante la noche del martes podrían caer las primeras gotas en el Gran Santiago. Aunque aseguró que ya a eso de la 1-2 de la madrugada, la capital estará bajo una tenue lluvia que se mantendrá hasta las 10 de la mañana.

"No es mucha agüita. No estamos esperando una lluvia que pueda generar un desaguisado; al contrario, la hemos catalogado como una lluvia positiva", indicó Sepúlveda.

El modelo meteorológico del experto apunta a que el día en que haya precipitaciones, se acumulen entre 10 y 11 milímetros de agua. Sin embargo, el propio Alejandro Sepúlveda precisó que este exagera y que lo más probable es que ronde entre 5 y 8 milímetros.

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