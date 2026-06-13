Meteoróloga de Megatiempo anticipa que lluvias en Santiago podrían llegar en el Día del Padre

13 jun. 2026 - 12:02 hrs.

Tras las lluvias registradas durante esta semana en la zona central, el pronóstico meteorológico mantiene la atención puesta en un nuevo sistema frontal que podría llegar a la Región Metropolitana durante el próximo fin de semana, coincidiendo con las celebraciones del Día del Padre.

La meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, explicó que los modelos aún muestran señales de precipitaciones, aunque con alta incertidumbre respecto a su evolución.

¿Es probable que llueva el fin de semana del Día del Padre?

“Hay algo que se ve para ese fin de semana. Una probable precipitación, un sistema frontal que podría alcanzar la Región Metropolitana. Claramente faltan muchos días, hay que analizarlo y seguirlo para ver si esto aumenta, disminuye o finalmente alcanza a llegar a Santiago”, explicó.

Según detalló la especialista, todavía no hay claridad sobre la trayectoria ni la intensidad del sistema, por lo que los pronósticos podrían cambiar en los próximos días a medida que se actualicen los modelos meteorológicos.

De concretarse este escenario, las precipitaciones podrían registrarse entre el sábado y el domingo, justo en un fin de semana en que miles de familias tienen planificadas celebraciones por el Día del Padre. Sin embargo, por ahora se trata solo de una probabilidad que deberá ser monitoreada.

En ese contexto, se espera que el tiempo en la capital se mantenga mayormente frío, con abundante nubosidad y posibilidad de lluvias aisladas, aunque el comportamiento definitivo del sistema frontal aún está por definirse.

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