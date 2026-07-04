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Lluvia en Santiago: Alejandro Sepúlveda anticipa a qué hora precipitará en la capital Aton

Lluvia en Santiago: Alejandro Sepúlveda anticipa a qué hora precipitará en la capital

  • Por Fernanda Vielma

Hace unos días, se anunció la llegada de un sistema frontal a la zona central, el cual dejará precipitaciones en varias zonas.

En Meganoticias Siempre Juntos, Alejandro Sepúlveda explicó cómo actuará este fenómeno y advirtió que tendrá un comportamiento "dispar", considerando cada región.

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Conforme al pronóstico entregado esta mañana, todo comenzará en el litoral sur, para luego desplazarse hacia el norte: "La costa del Maule sería la primera que tocará agüita".

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¿Lloverá en Santiago este sábado 4 de julio?

Con el paso de las horas, las nubes se trasladarán hacia la región de Valparaíso y aproximadamente al mediodía, caerían las primeras gotas. 

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En cuanto a la región Metropolitana, Alejandro Sepúlveda fue enfático en señalar que habrá un sistema frontal de corta duración y baja intensidad. 

Por lo tanto, chubascos débiles afectarán el territorio central de nuestro país a las 5 de la tarde y se podrían extender hasta las 5 de la mañana del domingo. 

"Esa es la ventana de probabilidades. No es que vaya a estar lloviendo por 12 horas", aclaró el periodista experto en meteorología.

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