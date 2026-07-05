Pronóstico del tiempo: Alejandro Sepúlveda anunció tres sistemas frontales y posibles lluvias en Santiago

05 jul. 2026 - 18:45 hrs.

Al parecer, las lluvias vuelven a algunas zonas de nuestro país y el pronóstico de Alejandro Sepúlveda lo confirmó.

Según explicó el periodista en Meganoticias, el invierno, el cual partió hace tan solo dos semanas, se hará sentir con fuerza a través de las precipitaciones y los temporales de viento.

También, expresó que la próxima semana ingresarán tres sistemas frontales y todo comenzará la tarde del lunes, cuando la Patagonia se vea afectada por agua caída, la cual avanzará con fuerza hacia el resto del país.

El primer fenómeno no será menos, pues según el experto, el evento considera un río atmosférico categoría 3, lo que potenciará la cantidad de agua caída. Entonces, las regiones más afectadas serán Bíobio, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

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"Se va a ir concentrando entre Los Lagos y Biobío. Es aquí donde se va a centrar durante esta semana la mayor cantidad de agua", comentó Alejandro Sepúlveda y expresó que en esas zonas podrían incluso caer 100 milímetros de agua.

¿Qué pasará en la región Metropolitana?

Con respecto a la región Metropolitana, Alejandro Sepúlveda explicó que el próximo jueves 09 y viernes 10 de julio podría eventualmente llover, pero en ciertas zonas.

"Sectores cordilleranos y precordilleranos tendrán probabilidad de chubascos, mientras que el valle y ciudad de Santiago, por el momento, el pronóstico no contempla lluvias", comentó.

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