"Lo estamos analizando hora a hora": Presidente Kast aborda posible Estado de Emergencia por temporal

16 jul. 2026 - 14:15 hrs.

El Presidente José Antonio Kast realizó un punto de prensa desde el Grupo 10 de la FACh, donde se refirió al sistema frontal que afecta al país.

El mandatario afirmó que los organismos encargados de la emergencia se encuentran coordinados, asegurando que se ha trabajado para mejorar la capacidad de respuesta.

Kast indicó que las Fuerzas Armadas se encuentran disponibles en todas sus capacidades para atender la emergencia. Asimismo, señaló que ministros y subsecretarios se están desplegando en diversas regiones del país.

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Respecto a la posibilidad de decretar Estado de Emergencia en zonas que han sufrido los azotes del sistema frontal, el jefe de Estado comentó que "estamos analizando hora a hora la situación por regiones".

"Vamos a tomar siempre las medidas que correspondan, de acuerdo a lo que las autoridades más entendidas nos vayan señalando", agregó.

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