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Declaran Alerta Roja en comuna de Arauco por desborde de río Pichilo mega

Declaran Alerta Roja en comuna de Arauco por desborde de río Pichilo

  • Por Mega

En horas de la tarde de este jueves 16 de julio, el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja en la comuna de Arauco en la Región del Biobío.

De acuerdo a lo indicado por la entidad, la decisión se tomó tras un aumento en el caudal del Río Pichilo, acercándose a valores de "umbral rojo", lo que podría significar un riesgo para los vecinos del lugar.

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Esta alerta se mantiene vigente durante esta jornada y hasta que las condiciones meteoróligas lo ameriten.

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Además, se detalló que "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento".

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