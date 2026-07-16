Hombre muere en medio del temporal en Cerro Navia: Habría sido electrocutado por poste intervenido

16 jul. 2026 - 21:15 hrs.

Durante esta noche se confirmó la muerte de un hombre en Cerro Navia tras, aparentemente, recibir una descarga eléctrica de un poste de luz.

De momento, los hechos, al momento de esta nota, siguen esclareciéndose, ya que la periodista Bárbara Mena explicó en un comienzo que se trataba de una persona que, al lado de un paradero, recibió una potente descarga eléctrica que habría causado su muerte.

Por lo mismo, conversó con el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, quien contó lo que se sabe hasta el momento.

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Hombre falleció en Cerro Navia.

"Una noticia terrible, una persona, un vecino ha fallecido, no tenemos su identidad; ahora vienen los peritajes a través de la SIP (Sección de Investigación Policial), que fue instruida para, a través de su huella dactilares, identificar qué persona es", dijo en un comienzo.

Enseguida, pasó a mencionar que se trata de un poste de luz que instaló Trasantiago en sus comienzos y la primera tesis que se está evaluando es que hubo intervención de terceros.

"Vino Enel, desenergizaron y ahora están haciendo peritajes para ver qué pasó en este lugar", expresó el alcalde, además de esperar para entregar todos los detalles a la fiscalía.

"Esto, como les contaba, es una situación fortuita, una tragedia; esperamos que se puedan identificar rápidamente los datos de la persona que ha fallecido acá en la comuna y, claramente, esto viene a ser una desgracia desde este tema del tiempo", expresó Tamayo.

Asimismo, aclaró una vez más que se debe detectar si hubo una intervención de terceros para realizar conexiones piratas, lo que quizás dejó cables sueltos y energizados, provocando la muerte de esta persona.

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