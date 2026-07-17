Intensas lluvias: Cerro colapsa y destruye vivienda en Valparaíso

17 jul. 2026 - 17:05 hrs.

Las intensas lluvias que afectan a la zona centro-sur del país provocaron una grave emergencia en Valparaíso, luego de que el desprendimiento de parte de un cerro aplastara por completo una vivienda.

El periodista de Meganoticias, Eduardo Acuña, reportó la situación desde el único acceso seguro del inmueble para evidenciar la magnitud del desastre: "Esta vivienda, la verdad es que se vio afectada casi en su totalidad, porque colapsó el cerro que estaba en su patio trasero", detalló en terreno.

De acuerdo con los antecedentes recopilados en el lugar, el colapso de la masa de tierra fue devastador. "El cerro que pertenecía a otra vivienda producto de las lluvias, las intensas precipitaciones, colapsó en gran parte y aplastó por lo menos una vivienda por completo", informó Acuña. El reportero añadió que los accesos principales quedaron totalmente bloqueados por los sedimentos: "Quedó barro, ramas y por supuesto ustedes pueden ver abajo la gran cantidad de agua, es un agua que viene desde la punta, en este caso del cerro y viene bajando con mucha fuerza".

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El dramático testimonio de los afectados

Gonzalo, uno de los copropietarios del inmueble, relató en vivo a Meganoticias los angustiantes momentos que vivieron a primera hora de la mañana.

"Esto fue tipo 8 o 9 de la mañana. ¿Y qué es lo que pasó? Se sintió como una especie como si pasara un camión por afuera, como un estruendo igual. Pero nosotros nunca nos imaginamos que había pasado esto", recordó.

El afectado explicó que solo se percataron del desastre cuando el flujo de lodo ingresó a las habitaciones: "Después de salir a ver nos dimos cuenta que el barro y el agua estaban entrando hacia la pieza y vimos que estaba todo este barrial de escombros que cayó, de sedimentos, de arena y viene desde arriba. Viene de una quebrada que cayó y todo esto ni siquiera cayó hacia la calle, sino que hizo el desvío hacia el patio de la casa. Se produjo este tapón de piedras, palos, barro y de todo escombros".

A pesar de los severos daños estructurales y la pérdida casi total de la vivienda, Gonzalo confirmó aliviado que no se registraron personas lesionadas: "No, gracias a Dios", concluyó.

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