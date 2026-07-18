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Este aviso se cerrará en segundos

Alerta SAE en provincia de Elqui: Senapred llama a alejarse de ríos, esteros y quebradas

  • Por Mega

Durante la mañana de este sábado 18 de julio, se activó la alerta SAE en la provincia de Elqui en la región de Coquimbo debido a las crecidas de los ríos.

A través de su cuenta de X, el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) hizo un llamado a evitar las riberas de ríos, esteros y quebradas en el sector.

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Activan alerta SAE en provincia de Elqui

Ante el aumento del flujo del agua de los ríos, Carabineros informó que "se amplió el radio para poder mantener la seguridad de los pobladores del sector".

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