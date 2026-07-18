Alerta SAE en provincia de Elqui: Senapred llama a alejarse de ríos, esteros y quebradas

18 jul. 2026 - 09:40 hrs.

Durante la mañana de este sábado 18 de julio, se activó la alerta SAE en la provincia de Elqui en la región de Coquimbo debido a las crecidas de los ríos.

A través de su cuenta de X, el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) hizo un llamado a evitar las riberas de ríos, esteros y quebradas en el sector.

¡ATENCIÓN Por alerta de crecidas #SENAPRED solicita evitar riberas de ríos, esteros y quebradas de la Provincia de #Elqui, Región de #Coquimbo.



Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. pic.twitter.com/fpHkMNDsnm — SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026

Activan alerta SAE en provincia de Elqui

Ante el aumento del flujo del agua de los ríos, Carabineros informó que "se amplió el radio para poder mantener la seguridad de los pobladores del sector".

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