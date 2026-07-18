Intensa búsqueda de trabajador de CGE desaparecido tras crecida de estero en Curepto

18 jul. 2026 - 12:15 hrs.

Un amplio operativo de búsqueda realizan a esta hora autoridades en la zona rural de la comuna de Curepto, Región del Maule, tras la desaparición de un trabajador.

El comandante de Carabineros Juan Vargas indicó que se trata de un trabajador contratista de la empresa CGE, a quien se le perdió el rastro al intentar cruzar el caudal del estero Domulgo.

Trabajador realizaba labores de reposición de energía eléctrica

El hombre adulto, de 64 años, se encontraba en labores de recuperación del suministro de energía eléctrica y la entrega de insumos en distintos puntos de la comuna.

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Las labores de rastreo comenzaron a las 20:00 horas del viernes, y se intensificaron durante la mañana de este sábado tras la mejora de las condiciones climáticas.

La búsqueda cuenta con el apoyo de personal del GOPE de Carabineros y el apoyo aéreo de un helicóptero institucional proveniente de Talca.

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