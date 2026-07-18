Heroico rescate: Cuatro trabajadores salvaron a 30 caballos atrapados tras inundación en Arauco

18 jul. 2026 - 12:45 hrs.

En medio del intenso temporal que afecta a la Región del Biobío, cuatro trabajadores agrícolas lideraron el rescate de cerca de 30 caballos que habían quedado aislados producto de la crecida del río Punta de Carampangue, en la comuna de Arauco.

Los propios protagonistas del heroico acto registraron el momento en que ingresaron a una zona completamente inundada para rescatar al grupo de equinos que habían quedado desorientados y aislados tras el aumento del caudal en el sector de Los Maquis.

Jóvenes rescatan a caballos

Según contaron los jóvenes a Meganoticias, fueron alertados por vecinos de que el nivel de agua estaba aumentando al punto de cubrir gran parte del terreno donde permanecían los animales.

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"Uno no la piensa y se va a ayudar a los animales que están en peligro de ahogarse o hipotermia. Uno da la vida por estos animales", Mauricio Olivares.

Ante la emergencia, los jóvenes ingresaron al lugar montando otros caballos para guiar a los equinos atrapados y llevarlos hasta una zona segura y seca.

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