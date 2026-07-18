Sistema frontal deja enorme socavón en ruta que une Puchuncaví con Zapallar

18 jul. 2026 - 15:48 hrs.

Un socavón de gran magnitud se registró en una importante ruta que une la comuna de Puchuncaví con Zapallar, en la Región de Valparaíso, producto de las fuertes lluvias en la zona.

Se trata de la Ruta F-30 E, la cual se mantiene completamente cortada en ambos sentidos a la altura de Marbella.

Enorme socavón en Puchuncaví

El socavón se produjo junto a una obra destinada a canalización de agua potable y alcantarilla, luego de que el flujo de agua ingresara por una grieta.

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El alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, informó que "mientras exista este sistema frontal, va a estar interrumpido el tránsito por una decisión del Ministerio de Obras Públicas".

Mientras que la seremi de Obras Públicas, Patricia Terán, señaló que se realizarán las evaluaciones técnicas para determinar el desarrollo de un bypass, considerando que el sector afectado es una zona de servicios.

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