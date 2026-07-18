Combarbalá queda aislada por intenso temporal: Ríos desbordados cortaron todos los accesos

18 jul. 2026 - 10:40 hrs.

El sistema frontal que afecta a la zona centro-norte del país ha golpeado con particular fuerza a la Región de Coquimbo, en especial la comuna de Combarbalá.

En las últimas horas, la situación se ha vuelto más crítica ya que la combinación de lluvias y el aumento de los caudales de diversos cursos fluviales los ha puesto en situación de aislamiento momentáneo.

Emergencia en Combarbalá

Gonzalo Ramírez, periodista de Meganoticias, quien se encuentra en el sector, relató que el desborde generalizado de los ríos en la zona produjo el colapso total de sus tres principales vías de conectividad.

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De acuerdo con el reportero, el caudal de los cursos fluviales superó por completo la infraestructura de los baidenes y arrastró árboles que bloquearon los accesos hacia Canela por el sur, Punitaqui hacia Ovalle, y Monte Patria por el nororiente.

Las autoridades han declarado nuevamente alarma meteorológica y alerta roja en algunas zonas del valle interior de la Región de Coquimbo.

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