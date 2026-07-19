"Perdimos prácticamente todo": El desgarrador relato de vecino damnificado tras desborde de ríos en Ovalle
El sector de Viñitas en la comuna de Ovalle, Región de Coquimbo, es uno de los más afectados por el intenso temporal que afecta a la zona centro-norte del país.
La situación se vio reflejada en el caso de Mathías Tello, quien habló con Meganoticias y lamentó la inundación de su casa y las pérdidas millonarias.
Vecino relata crudo paso de temporal
Según relató, el repentino desborde de ríos arrasó con todo a su paso, incluyendo su vivienda, salón de eventos y piscina.
"Perdimos prácticamente todo. De un rato para otro se inundó todo, en un abrir y cerrar de ojos ya no podíamos cruzar", contó Mahtías.
Dijo que el agua destruyó todas las herramientas de trabajo de la familia, como motores de piscina, material de construcción e incluso un salón de eventos que quedó bajo el lodo.
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