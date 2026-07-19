"Perdimos prácticamente todo": El desgarrador relato de vecino damnificado tras desborde de ríos en Ovalle

19 jul. 2026 - 11:43 hrs.

El sector de Viñitas en la comuna de Ovalle, Región de Coquimbo, es uno de los más afectados por el intenso temporal que afecta a la zona centro-norte del país.

La situación se vio reflejada en el caso de Mathías Tello, quien habló con Meganoticias y lamentó la inundación de su casa y las pérdidas millonarias.

Vecino relata crudo paso de temporal

Según relató, el repentino desborde de ríos arrasó con todo a su paso, incluyendo su vivienda, salón de eventos y piscina.

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"Perdimos prácticamente todo. De un rato para otro se inundó todo, en un abrir y cerrar de ojos ya no podíamos cruzar", contó Mahtías.

Dijo que el agua destruyó todas las herramientas de trabajo de la familia, como motores de piscina, material de construcción e incluso un salón de eventos que quedó bajo el lodo.

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