Senapred ordena evacuar el sector El Jilguero de Vallenar por activación de estero tras intensas lluvias

19 jul. 2026 - 12:45 hrs.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) ordenó este domingo evacuar el sector El Jilguero de la comuna de Vallenar por la activación de la quebrada del estero homónimo, en la Región de Atacama.

El organismo, a través de X, informó que se activó la mensajería SAE con la intención de resguardar la seguridad de las personas que viven en el sector, considerando el riesgo asociado a la activación de la quebrada El Jilguero.

Evacuación preventiva

Las autoridades solicitaron a la población mantener la calma durante el procedimiento, junto con acatar las instrucciones entregadas por los equipos de emergencia.

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Asimismo, recordaron no olvidar a las mascotas y sus necesidades durante la evacuación.

Cabe mencionar que para esta jornada, la mayor preocupación se concentra en la zona norte, donde el temporal se ha concentrado especialmente en las regiones de Atacama y Coquimbo.

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