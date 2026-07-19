Anuncian corte masivo de agua potable en Coquimbo y La Serena: Revisa los sectores afectados

19 jul. 2026 - 14:23 hrs.

El delegado presidencial de Coquimbo, Víctor Pino, confirmó la suspensión parcial del suministro de agua potable en sectores de La Serena y Coquimbo, debido a la turbiedad extrema del río Elqui.

Según explicó, la empresa sanitaria Aguas del Valle interrumpirá de manera parcial y temporal el servicio a partir de las 20:00 horas de este domingo 19 de julio.

Sectores afectados por corte de agua

Los sectores afectados en La Serena serán Cerro Grande, San Joaquín, Barrio Universitario, Colina El Pino, El Milagro, La Florida, Vista Hermosa y La Pampa.

ATON

Mientras que en Coquimbo, los sectores de Peñuelas, Punta Mira y San Juan.

De mantenerse las condiciones previstas, podría comenzar a restablecerse de manera gradual a partir de las 06:00 horas de mañana lunes.

El delegado estimó que el corte afectará a cerca del 50% de los clientes de ambas comunas, equivalente a unos 74 mil suministros, principalmente en los sectores altos.

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