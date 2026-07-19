Desde el aire: Cámara de Meganoticias capta rescate de personas aisladas por crecida del río Limarí

19 jul. 2026 - 17:26 hrs.

Las cámaras de Meganoticias captaron desde el interior de un helicóptero de Carabineros el operativo de rescate de personas aisladas en el sector de El Trapiche, en la provincia de Limarí, Región de Coquimbo.

Varias familias quedaron incomunicadas tras las crecidas de ríos y activación de quebradas debido al intenso temporal que afecta la zona.

Imágenes del rescate de Carabineros

En el registro de Meganoticias, se observó el aterrizaje de una de las aeronaves que participó en el operativo de rescate.

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En el lugar se rescató, al menos, una persona que permanecía aislada por la crecida del río Limarí.

Mientras tanto, la otra aeronave continuó sobrevolando el sector para monitorear la emergencia y apoyar en nuevas labores.

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