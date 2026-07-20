Desafío Levantemos Chile inicia campaña para apoyar en zonas afectadas por temporal: Así puedes donar

20 jul. 2026 - 15:55 hrs.

Debido a la emergencia que se vive en varias regiones por el sistema frontal que golpeó el país de sur a norte, Desafío Levantemos Chile se encuentra en terreno para ayudar a los damnificados y con una campaña activa de donaciones.

El presidente de la organización, Nicolás Birrel, estuvo en Meganoticias Alerta para informar parte de sus labores durante los recientes días.

"Estamos hablando desde Atacama hasta Los Ríos, y tenemos estas tres grandes macrozonas con equipos ya desplegados en lo que es el norte, específicamente en Atacama y en Coquimbo, viendo toda la afectación que hay con los aluviones, que son potencialmente lo más peligroso", señaló.

Meganoticias / Mega

En este sentido, los aluviones y sedimento son una de las mayores tareas: "El barro es muy difícil porque se queda ahí, se queda por semana, incluso meses y hay temas de salubridad, por eso es que estamos con unos kits de remoción de escombros y de higiene".

Cómo donar a Desafío Levantemos Chile

La organización tiene una cuenta para recibir donativos en dinero que serán utilizados en kits de remoción de escombros y limpieza, kits de higiene personal, insumos de protección y abrigo, alimentos y tarjetas de reconstrucción para que las familias puedan recuperar sus hogares.

Beneficiario: Desafío Levantemos Chile

RUT 65.943.320-6

Banco Banco de Chile

Cuenta corriente 98027-07

Correo info@desafiochile.cl

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