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Se registra sismo en la zona central del país

Se registra sismo en la zona central del país

  • Por Sebastián Paillafil

Un sismo se registró en la zona central del país, sintiéndose con gran fuerza en la Región Metropolitana.

Precisamente, la tarde de este lunes 12 de octubre a las 15:17 horas se sintió un movimiento en la zona central del país que fue sostenido por un par de segundos.

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Sismo en zona central

Según informó el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico que se sintió durante la tarde de este lunes fue de 4.8 grados.

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Se registró a 9 kilómetros al suroeste de San Antonio, Región de Valparaíso, según comentó el Centro Sismológico, y con una profundidad de 38 kilómetros.

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