Se registra sismo en la zona central del país

12 oct. 2026 - 15:28 hrs.

Un sismo se registró en la zona central del país, sintiéndose con gran fuerza en la Región Metropolitana.

Precisamente, la tarde de este lunes 12 de octubre a las 15:17 horas se sintió un movimiento en la zona central del país que fue sostenido por un par de segundos.

Sismo en zona central

Según informó el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico que se sintió durante la tarde de este lunes fue de 4.8 grados.

Se registró a 9 kilómetros al suroeste de San Antonio, Región de Valparaíso, según comentó el Centro Sismológico, y con una profundidad de 38 kilómetros.

Hora Local: 2026/10/12 15:17:19, mag: 4.8, Lat: -33.69, Lon: -71.72, Prof: 41.41, Loc : 16.05 km al SO de San Antonio — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) October 12, 2026

Todo sobre Sismos