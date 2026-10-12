Ordenan evacuar casas afectadas por aluvión en Las Condes ante nuevas precipitaciones

12 oct. 2026 - 14:30 hrs.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, instruyó a residentes y voluntarios a evacuar el sector de San Carlos de Apoquindo, misma zona de la comuna de Las Condes que fue afectada por el aluvión del jueves pasado.

"Pensando en resguardar tanto la integridad como la vida de las personas, hemos adoptado la decisión de solicitar la evacuación de las casas que sufrieron el impacto la semana pasada del aluvión de lleno", señaló en conversación con Mucho Gusto.

Codina explicó que la decisión ocurrió tras la última reunión donde el Sernageomin indicó el aumento de la posibilidad de remoción en masa, "que antes era moderada y ahora es de una alta posibilidad".

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En ese sentido, especificó que es "una evacuación masiva de todas las viviendas que sufrieron pérdida total desde las 13:00 horas en adelante. Son cerca de 70 viviendas".

"Las personas trabajan en limpieza, pero eso no puede ser, porque está en riesgo su integridad y la de los suyos. El pulso fuerte será entre 15 y 18 horas", sostuvo.

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