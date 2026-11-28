28 nov. 2026 - 18:30 hrs.

A los 88 años falleció el destacado actor, dramaturgo y director teatral chileno Gustavo Meza, reconocido por su extensa trayectoria en las artes escénicas, por fundar la escuela de actuación Teatro Imagen y por recibir el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales en 2007.

Tras conocerse la noticia de su muerte, diversas figuras del mundo artístico le dedicaron emotivas palabras a través de una publicación de Teatro Ictus en Instagram, donde recordaron su legado y agradecieron las enseñanzas que dejó a distintas generaciones de intérpretes.

Actores despiden al dramaturgo Gustavo Meza

Una de ellas fue Sigrid Alegría, protagonista de Prohibida Obsesión, quien expresó su gratitud hacia el dramaturgo. "Gustavo,… gracias por tanto. Gracias por haber creído en mí y por haberme mostrado Chile en las giras, mientras conocí el teatro y sus historias", escribió la actriz.

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Por su parte, el actor Felipe Braun también se sumó a los mensajes de despedida. "Gustavo… somos muchos los que te vamos a recordar siempre, de verdad muchas gracias por todo", señaló.

En tanto, la actriz Berta Lasala manifestó su pesar y recordó el apoyo que recibió del dramaturgo durante sus años como alumna. "Lo siento mucho, Gustavo cariños al cielo, gracias por todo lo aprendido eres un grande, gracias por creer en mí y en tantos q fuimos tus alumnos (sic)", comentó.

Otra de las figuras que quiso despedir al maestro fue la humorista Natalia Valdebenito, quien destacó la importancia de Teatro Imagen como un espacio de formación y creación para artistas.

"Ha partido el maestro. Gracias, Gustavo por crear un lugar quienes tal vez no cabíamos en otros. Gracias por resistir, por crear, por compartir el saber y la fortuna de provenir de un estilo único. Gracias por tanto, maestro", escribió.

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