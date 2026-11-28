28 nov. 2026 - 12:12 hrs.

Juan Cristóbal y Gonzalo Meza Guzmán, hijos de Gustavo Meza y Delfina Guzmán, compartieron un sentido mensaje para despedir a su padre, el destacado dramaturgo y director teatral chileno, quien falleció en las últimas horas.

A través de una publicación en Instagram, ambos comenzaron su despedida con una conocida frase de Hamlet, de William Shakespeare: "Buenas noches, dulce príncipe", para luego comunicar el fallecimiento del artista y entregar detalles sobre su último adiós.

La despedida de los hijos de Gustavo Meza al dramaturgo

"Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de Gustavo Meza Wevar, destacado director de teatro chileno, dramaturgo, maestro de generaciones y Premio Nacional de Artes", expresaron.

Además, informaron que el velorio y la ceremonia de despedida se realizarán este sábado 28 de noviembre en el Teatro Nacional Antonio Varas, ubicado en Morandé 25.

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"Estaremos velándolo a partir de las 12 horas y realizaremos una ceremonia a las 17 horas con la presencia de todos sus amigos, alumnos, colegas y quienes quieran despedirlo. La familia", cerraron.

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