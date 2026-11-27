Programación de Mega para este sábado 28 de noviembre: Conoce el horario de La Roja Femenina vs. España
Los mejores panoramas para disfrutar del sábado llegarán a la pantalla de Mega este 28 de noviembre, con una programación que reunirá viajes, contenido dedicado al cuidado de las mascotas y un emocionante partido de La Roja Femenina.
Durante la jornada, la Selección Chilena Femenina tendrá un amistoso de lujo con España. En tanto, Dani Urrizola llevará a los televidentes a conocer destinos sorprendentes alrededor del mundo en Viajando Ando.
La música será protagonista del horario de cierre con la transmisión del Festi Ranch, que reunirá a destacados exponentes de la música ranchera.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este sábado 28 de noviembre?
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas.
- Avance Meganoticias: 13:00 horas.
- Selección Chilena Femenina vs. España: 13:30 horas.
- Viajando Ando: 16:00 horas.
- Del Mar al Paladar: 17:00 horas.
- Acceso a lo Nuestro: 18:00 horas.
- Nuestras Fiestas: 19:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Coliseo: 22:10 horas.
- Festi Ranch Lo Mejor: 00:30 horas.
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