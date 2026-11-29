29 nov. 2026 - 16:40 hrs.

El Concejo Municipal de Coyhaique aprobó por unanimidad la licitación para la producción integral del Festival en el Corazón de la Patagonia, que se desarrollará entre 2027 y 2031 y que contempla una alianza con Mega para su transmisión televisiva.

La propuesta considera la emisión del evento a través de Mega, Mega 2 y MegaGo, además de un plan de difusión turística destinado a posicionar a Coyhaique y atraer visitantes durante todo el año.

Festival en el Corazón de la Patagonia llegará a todo Chile a través de Mega

El alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, valoró la alianza y destacó la oportunidad de proyectar la zona a nivel nacional e internacional.

Mega

"Estamos muy contentos hoy de poder celebrar esta alianza con Mega, con este canal que va a permitir que la Patagonia, el corazón de la Patagonia, se proyecte a Chile y el mundo hoy, a raíz de la televisación del festival en el corazón de la Patagonia", expresó el edil.

Asimismo, destacó que el evento será una oportunidad para mostrar el trabajo de los habitantes de la zona y sus tradiciones.

"Esta fiesta que no solo vamos a tener grandes artistas, sino que además nuestra gente va a poder mostrar lo que hacen, cómo producen y todo lo hermoso que se crea acá, con amor y cariño, pero con mucho sacrificio de los patagónicos. Así que esta es una hermosa instancia", señaló.

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