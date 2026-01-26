Tras críticas y especulaciones: Adriana y Marcela Vacarezza reaparecen juntas en celebración familiar

26 en. 2026 - 17:15 hrs.

Adriana y Marcela Vacarezza volvieron a aparecer juntas en una fotografía que generó diversas reacciones en redes sociales.

La imagen surge a poco más de un mes de que la actriz visitara el programa Only Fama, donde entregó un testimonio profundo sobre su distanciamiento de la televisión y problemas de salud. Durante la conversación también dejó entrever una relación compleja con su entorno más cercano.

El supuesto abandono a Adriana Vacarezza

"Ellos son como son, yo soy como soy", respondió de manera escueta sobre su vínculo con sus hermanas, entre ellas Marcela Vacarezza. Dicha frase bastó para que en redes sociales se instalara la idea de un supuesto abandono familiar.

Ante la ola de críticas, la esposa de Rafael Araneda alzó la voz y desmintió las especulaciones sobre haber dejado de lado a su hermana.

Adriana y Marcela Vacarezza posan juntas

A más de un mes de la polémica, Adriana y Marcela sorprendieron a las redes al aparecer juntas en postales familiares que compartió la actriz.

El encuentro entre ambas se dio en el matrimonio de la hija de otra de sus hermanas, instancia a la cual también asistieron Claudia y Titi.

"Yo, mi hermana Titi, Claudia y Marcela. Matrimonio de la hija de la Titi. Enero 2026", publicó en la descripción de las postales donde aparecen las cuatro sonriendo.

La imagen inmediatamente generó reacciones de los seguidores, quienes comentaron positivamente al verlas juntas.

