Tita Ureta muestra su embarazo de 30 semanas con un sofisticado look sastrero

13 mar. 2026 - 16:00 hrs.

Tita Ureta ya se encuentra en el último trimestre de su embarazo y, aunque solo quedan algunas semanas para que dé a luz, se siente un poco ansiosa por la llegada de su bebé.

Mientras espera el gran día, la presentadora comparte con sus seguidores los avances de su gestación y en esta ocasión quiso mostrar cómo ha crecido su guatita luego de treinta semanas de embarazo.

La sesión de Tita Ureta en su semana 30 de embarazo

Y no podía ser de otra forma, Tita Ureta derrochó estilo en una sesión de fotos donde lució un outfit estilo sastre con el que dejó al descubierto su pancita de embarazada. "Semana 30 y siento que queda taaanto", expresó en su post de Instagram.

Instagram @titaureta

En el video se aprecia su elegante look total black compuesto por un blazer oversize que llevó sin abotonar y holgados pantalones palazzo de corte bajo.

Para dar un mayor detalle, la periodista se despojó de la chaqueta y quedó con un delicado top estilo triángulo con los bordes ondulados.

"Estás viviendo la magia de la creación"; "Hermosa, estás en un momento de tu vida tan mágico que jamás olvidarás"; "Serás una madre maravillosa. Dios te bendiga"; "Las últimas semanas pasan lentas, pero aprovecha", escribieron sus seguidores.

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