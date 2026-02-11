"Te amo con locura": Esposo de Flaviana Seeling celebra su tercer año de matrimonio con tierna publicación
Flaviana Seeling está conmemorando uno de los momentos más importantes de su vida, ya que hace tres años se paró frente al altar y dijo que "sí" a Orlando Carmona, su esposo.
Y es que el 10 de febrero del 2023, Flaviana vivió una instancia que siempre quiso experimentar y que logró hacerlo con el empresario nacional que conquistó su corazón.
Por lo mismo, a tres años de dicho hecho, la brasileña y el chileno decidieron realizar una publicación en conjunto para festejar su aniversario.
La celebración de Flaviana y Orlando por su aniversario
"Así, tomados de la mano, caminando juntos con nuestra familia, con nuestros proyectos, con nuestros sueños", expresó Orlando en su cuenta de Instagram.
Dicho esto, el empresario afirmó que agradece a la vida y a Dios por "ponerme a tu lado. Te admiro, te amo. Hoy celebramos un año más de aquel día de compromiso, de aquel día de inmensa felicidad".
"Te amo con locura inmensa. Feliz aniverario, amor de mi vida", cerró Orlando, quien recibió la respuesta de Flaviana de inmediato: "Te amo mi vida, con toda mi alma, eres todo para nosotros".
