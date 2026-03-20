Amigo de Gala Caldirola aprueba su relación con Luis Jiménez: "Van a ser la pareja del momento"

20 mar. 2026 - 09:30 hrs.

"Creo que van a ser la pareja del momento porque los dos son cool", señaló el estilista Jean Bohus, gran amigo de Gala Caldirola, sobre el creciente romance que la influencer española tiene con Luis Jiménez.

Hace una semana, la pareja sorprendió a sus seguidores al emprender juntos una escapada al Parque Nacional Torres del Paine. En sus historias de Instagram, el "Mago" contó que ambos se están dando una oportunidad para ver “qué les depara el destino, sin grandes expectativas”.

¿Qué dijo el amigo de Gala sobre su romance con Luis Jiménez?

Bohus, quien además de ser amigo de Gala conoció a Jiménez cuando era pareja de Coté López, aseguró en entrevista con LUN que el exfutbolista es "una superbuena persona".

Instagram @galadrielcaldirola

“Ellos conectaron bastante bien. Calzaron en tiempos y en soltería”, señaló. “Creo que esta relación sí es saludable”, agregó, en referencia a que ambos son adultos responsables, con hijos y mantienen buena relación con sus respectivos ex.

"Espero que les vaya bien porque los dos me caen bien (...) Yo no le veo nada malo a Luis. No es un tiro al aire, ni flojo, ni carretero. No tiene nada de eso", concluyó el estilista.

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