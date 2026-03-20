La promesa de Ignacia Michelson sobre sus romances con hombres: "Me juré a mí misma nunca más hacerlo"

20 mar. 2026 - 08:30 hrs.

Ignacia Michelson se encuentra en Buenos Aires junto a su madre, Jenny Díaz, para asistir a la Semana de la Moda de Argentina.

La chica reality se ha estado preparando para su participación en el Miss Universo Santiago 2026, pero se tomó una pausa para disfrutar del evento fashionista. Ya instalada en la capital del país vecino, respondió algunas preguntas de sus seguidores.

El juramento de Ignacia Michelson

Una de las inquietudes que plantearon los fans de Ignacia Michelson fue su estado sentimental. "¿Estás soltera?", escribió un internauta, quien recibió una clara respuesta de la influencer: "Muy soltera".

Instagram @lamichelson11

Siguiendo el mismo orden de ideas, otro usuario quiso saber la fórmula de la DJ para no quedarse enganchada con sus parejas.

"¿Cómo le haces para no clavarte con los hombres, para no dejarte apagar?", fue su interrogante. "Porque un día lo hice y me juré a mí misma nunca más hacerlo", contestó la aspirante a reina de belleza.

Las última relación conocida de Michelson fue la que sostuvo brevemente en 2025 con el chico reality Diego Venegas. Antes de eso, la modelo había comentado sobre un pololo no relacionado al mundo del espectáculo, cuyo nombre no reveló. Entre 2022 y 2023 tuvo un mediático romance con el cantante urbano Marcianeke.

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