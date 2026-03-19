¿Aceptará? La impensada propuesta laboral de Javiera a Tere en el capítulo 96 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 96 de Reunión de Superados, Coke (Diego Muñoz) sostendrá una tensa conversación con Manuel (Mario Horton).
Furioso, el corredor de propiedades cuestionará a su amigo por haber revelado sus problemas personales a Matilde (Ignacia Baeza).
Por otro lado, Raimundo (Francisco Reyes) recibirá una nueva sentencia por el caso de facturas falsas.
La impensada propuesta laboral de Javiera a Tere
Además, Javiera (Daniela Ramírez) se enterará de que Tere (Elisa Zulueta) tiene intenciones de lanzar un emprendimiento similar al suyo.
Ante esto, la apoderada del Thomas Campbell School se acercará a la profesora para hacerle una impensada propuesta laboral.Ve el capítulo en