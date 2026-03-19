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¿Aceptará? La impensada propuesta laboral de Javiera a Tere en el capítulo 96 de Reunión de Superados

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 96 de Reunión de SuperadosCoke (Diego Muñoz) sostendrá una tensa conversación con Manuel (Mario Horton).

Furioso, el corredor de propiedades cuestionará a su amigo por haber revelado sus problemas personales a Matilde (Ignacia Baeza).

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Por otro lado, Raimundo (Francisco Reyes) recibirá una nueva sentencia por el caso de facturas falsas.

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La impensada propuesta laboral de Javiera a Tere

Además, Javiera (Daniela Ramírez) se enterará de que Tere (Elisa Zulueta) tiene intenciones de lanzar un emprendimiento similar al suyo.

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Ante esto, la apoderada del Thomas Campbell School se acercará a la profesora para hacerle una impensada propuesta laboral.

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