19 mar. 2026 - 23:21 hrs.

En el avance del capítulo 96 de Reunión de Superados, Coke (Diego Muñoz) sostendrá una tensa conversación con Manuel (Mario Horton).

Furioso, el corredor de propiedades cuestionará a su amigo por haber revelado sus problemas personales a Matilde (Ignacia Baeza).

1 ¿Aceptará? La impensada propuesta laboral de Javiera a Tere en el capítulo 96 de Reunión de Superados 2 Juan de Dios le pedirá un beso a Matilde en el capítulo 95 de Reunión de Superados 3 Reunión de Superados - Capítulo 95: La tensa discusión de Anita y Max 4 Perla anunciará públicamente su nueva relación en el capítulo 94 de Reunión de Superados 5 Max se reencontrará con Fabiola en el capítulo 93 de Reunión de Superados Lo más visto de Reunión de Superados

Por otro lado, Raimundo (Francisco Reyes) recibirá una nueva sentencia por el caso de facturas falsas.

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La impensada propuesta laboral de Javiera a Tere

Además, Javiera (Daniela Ramírez) se enterará de que Tere (Elisa Zulueta) tiene intenciones de lanzar un emprendimiento similar al suyo.

Ante esto, la apoderada del Thomas Campbell School se acercará a la profesora para hacerle una impensada propuesta laboral.