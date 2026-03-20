"¿Te gustaría?": La inesperada invitación que realizará Bastián a Jessica en el capítulo 257 de EJDO

20 mar. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 257 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) estará afinando los últimos detalles para abandonar Chile.

Precisamente, el hijo menor de los Walker tendrá que abandonar el país tras el ultimátum de Luis Emilio (Alejandro Trejo), ya que de lo contrario podría correr el riesgo de ir a la cárcel.

Por esto, Jessica (Ignacia Sepúlveda) se mantendrá a su lado mientras prepara las cosas para dejar Chile por un tiempo.

El Jardín de Olivia / MEGA

Bastián propondrá una idea a Jessica

Será en su despedida que la joven periodista preguntará a Bastián por cuánto tiempo se irá, a lo que él contestará que no sabe.

Sin embargo, en ese momento le hará una sincera propuesta: "En caso de que me quede atrapado allá, ¿A ti te gustaría irte conmigo?".