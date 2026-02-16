"El ser más noble": La emotiva dedicatoria de expareja de Andrés Caniulef por San Valentín

16 feb. 2026 - 12:10 hrs.

El pasado 9 de enero, todo el mundo del espectáculo quedó en shock al conocer sobre la muerte del reconocido periodista Andrés Caniulef.

El comunicador de 48 años sufrió una descompensación en un departamento de Santiago Centro, lo que derivó en un paro cardiorrespiratorio que trató el personal médico que llegó al lugar, pero que terminó causando su muerte, pese a los esfuerzos por reanimarlo.

Ha pasado poco más de un mes de su fallecimiento y Freddy Pérez, quien fue su última pareja, le dedicó unas emotivas palabras por el Día de San Valentín.

Las emotivas palabras de expareja de Andrés Caniulef

Según consignó La Cuarta mediante una captura de pantalla, Freddy subió una publicación en la que escribió: "Gracias a la vida, como diría Violeta Parra, por el honor de haber conocido al ser más noble de estos tiempos".

Dicho esto, agregó que "solo doy gracias a Dios por haber tenido la dicha de acompañar a uno de sus ángeles en esto que llamamos vida".

La foto, donde también aparece la famosa Pincoya Sin Glamour, fue la escena perfecta para San Valentín, mientras que Freddy cerró su mensaje diciendo que "desde aquí, hasta el cielo: ¡Gracias gordo y que Dios te bendiga!".

