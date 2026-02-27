Logo Mega

¡Hasta abajo! Emilia Dides y Jaime Leyton sorprendieron perreando con la música de Yandel Sinfónico

  • Por Carolina Brown

Yandel Sinfónico marcó un hito en el Festival de Viña del Mardonde de la mano de una orquesta llevó a otro nivel los clásicos old school de la música urbana. 

El público lo dio todo, pero también esta mañana en Con Gusto a Viñalos panelistas perrearon hasta abajo sorprendiendo con la capacidad de sus rodillas.

¡Don Jaime y Emi Dides se desataron! 

En la mañana, revisaron en detalle algunas de las mejores canciones de Yandel Sinfónicodonde por supuesto, no pudieron evitar pararse para bailar. 

Jaime Leyton y Emilia Dides
Con Gusto a Viña

Pero se armó una pareja icónica, nuestra reina, Emilia Dides bailó con el rey del tiempo, don Jaime Leyton que incluso, perrearon hasta el suelo.

El panel lo dio todo y además, disfrutaron del show de Yandel que mantuvo a la Quinta Vergara convertida en una verdadera discoteque.

