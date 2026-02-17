"En tu envidia": Rosario Bravo responde sin filtro a seguidor que la acusó de usar IA en video de su marido

17 feb. 2026 - 12:40 hrs.

Rosario Bravo respondió con fuerza a un comentario que asegura que ocupó Inteligencia Artificial (IA) en uno de sus videos.

Y es que durante los últimos meses, tanto la enfermera como su esposo Carlos Caorsi, se han enfrentado a una serie de comentarios negativos, a raíz de la cirugía de estiramiento facial a la que se sometió el médico.

Tal como se puede esperar, Bravo ha defendido a su marido. Sin embargo, los comentarios no se han detenido e incluso ahora se les acusa del uso de IA para arreglar un video donde aparece Caorsi.

Rosario Bravo defiende a su marido

Precisamente, Bravo subió un video donde se puede ver a Caorsi conduciendo una lancha en el Lago Maihue de Valdivia, mientras sonríe y disfruta de la vista.

"A los que se rieron de mí churrazo, ríanse ahora los envidiosos", escribió Rosario en la descripción del video, dando a entender que su marido estaba mucho mejor físicamente que aquellos que se burlan de sus operaciones.

A raíz de esto, un seguidor comentó que "hay un poco de video en la IA", recibiendo cientos de likes. Sin embargo, Rosario no se quedó callada y decidió contestar a esta frase que lanzaron sobre su marido.

"Hay un poco de comentario en tu envidia", respondió Bravo, sacando aplausos entre sus seguidores por defender a todo costo al doctor.

