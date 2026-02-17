"Conocer, recorrer y amar": Camila Recabarren completa enorme hazaña en patines en el sur de Chile

17 feb. 2026 - 14:30 hrs.

Camila Recabarren se alejó hace bastante tiempo de los reflectores de la televisión, pero sigue siendo bastante activa en redes sociales.

En estas plataformas deja constancia de sus creencias, acciones y actividades, muchas de ellas, acompañada por su hija, quien es parte fundamental de su vida.

Fue así como la ex Miss Chile publicó un video de la tremenda hazaña deportiva que realizó mientras se encuentra en el sur del país.

La enorme hazaña deportiva de Camila Recabarren

Y es que Camila decidió pasar un agradable tiempo en la región de Los Lagos y ocupar sus patines para recorrer el Lago Llanquihue, completando un tremendo desafío.

Camila se subió a sus patines y recorrió más de 170 kilómetros alrededor de este famoso lago nacional, hecho que la dejó más que contenta y con más energías para el resto del año."Feliz con mis patines por el sur, recorrí 170 km por el lago Llanquihue. El otro año vuelvo a dar la vuelta", expresó Recabarren.

Enseguida, cerró su mensaje diciendo que "más feliz por enfrentarme a grandes bajadas que obvio no grabé, pero que nunca flaqueé y tuve la valentía de confiar en mi fuerza. Feliz vuelvo a mi norte querido, luego de harta lluvia y conocer, recorrer y amar".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mila Recabarren Adaros (@camilarecabarrenoficial)

Todo sobre Celebridades chilenas