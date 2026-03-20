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Rosario Bravo revela la curiosa sustancia rejuvenecedora que se aplica en el rostro: 'Inyectada en la cara' Instagram @rosario.la.bravo

Rosario Bravo revela la curiosa sustancia rejuvenecedora que se aplica en el rostro: "Inyectada en la cara"

  • Por Morella Rivas

Rosario Bravo estuvo invitada en el pódcast de Pancho Melo y Francisco Ackermann, donde comentó uno de los tratamientos que aplica en su rostro para conservarlo lozano.

La enfermera y presentadora conversó con sus anfitriones sobre diveros temas de su vida y su carrera, pero poco antes de finalizar el programa, hizo la revelación.

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El tratamiento de Rosario Bravo con proteínas

"Te ves joven. ¿Qué edad tienes?, preguntó Ackermann. "Tengo 36, con harta proteína inyectada en la cara y harta vitamina", contestó Rosario Bravo.

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"¿Cómo te inyectas proteína? Todavía no entiendo esas cosas", replicó Melo por su parte. Fue entonces cuando Bravo detalló la sustancia que se aplica. "Semen de salmón. Pero no yo po', una cosmetóloga", aclaró.

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Según la Escuela de Ciencias Médicas GW, la esperma de salmón es una tendencia coreana de dermatología antienvejecimiento, preferida por famosas como Kim Kardashian y Jennifer Aniston. Sus proteínas y nutrientes activan la producción de colágeno. 

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