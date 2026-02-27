Histórico: La quinta noche del Festival de Viña 2026 rozó los 2,8 millones de espectadores

27 feb. 2026 - 13:02 hrs.

En su quinta noche, el Festival de Viña del Mar 2026 volvió a superar sus propios registros según los datos oficiales Kantar Ibope, consiguiendo la asombrosa cifra promedio de 1.815.545 personas por minuto (Mega y Mega 2).

Es decir, una ponderación nueve veces mayor que su competencia más cercana. Además, esta quinta noche tuvo el peak de 2.783.691 personas, record absoluto en la televisión chilena desde que se instaló el nuevo sistema de medición de audiencias. Tras la quinta noche, el alcance total del Festival llega a 9.034.744 personas.

De esta manera, entre las 21:15 y las 03:08 horas, el registro de promedio de personas por minuto fue el siguiente:

FESTIVAL DE VIÑA: 1.815.545

CHV: 223.046

Canal 13: 220.208

TVN: 128.129

La señal de Mega 2, con su transmisión inclusiva en lengua de señas, aportó un promedio de 115.315 personas por minuto al promedio total de espectadores de la jornada.

Además, el registro digital de la quinta noche de Festival alcanzó las 67.123.321 de visualizaciones de todos los contenidos en plataformas digitales de Mega y Meganoticias. El react de Viña 2026 ayer alcanzó nuevamente el primer lugar de transmisiones en vivo de YouTube a nivel mundial según la plataforma Playboard. El peak fue de 151 mil conectados.

Registro por presentaciones de artistas

Durante las casi 6 horas de trasmisión, la quinta noche del Festival de Viña del Mar, en todos sus segmentos, dominó de manera rotunda la sintonía sobre su competencia directa.

La presentación de Mon Laferte, entre las 21:46 y las 23:26, marcó el punto máximo de audiencia en el certamen, consiguiendo un promedio de 2.366.366 personas por minuto. La intérprete nacional, además, obtuvo el máximo peak histórico desde el inicio de la nueva medición de audiencias con 2.783.691 personas sintonizando su performance.

Ese récord se obtuvo en el marco de la entrega de la Gaviota de Platino en reconocimiento por su trayectoria y vínculo con el Festival de Viña. Además, se instaló como el show más visto de esta edición del Festival.

El espectáculo de Piare con Pe, entre las 00:10 y las 01:11, tuvo un registro promedio de 2.315.533 personas por minuto y un peak de 2.447.779, ubicándose como el segundo espectáculo más visto en lo que va del Festival.

En el cierre de la jornada, Yandel Sinfónico convirtió la Quinta Vergara en una disco, consiguiendo un promedio de 897.028 personas por minuto entre las 02:11 y las 03:05, con peak de 1.072.966.

Además, las competencias tuvieron muy altos números con sus respectivas finales. La folklórica promedió 2.150.403 personas por minuto, mientras que la internacional ponderó 1.230.713 personas por minuto.

El Festival de Viña del Mar continúa esta noche con las presentaciones de Paulo Londra, Pastor Rocha, Pablo Chill-e y Milo J, además de las presentaciones de los ganadores de las competencias.

Todo sobre Festival de Viña