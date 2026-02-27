"Quiere conmigo...": Panel de Con Gusto a Viña recibió el cariño de la gente y una fan declaró su amor a Neme

27 feb. 2026 - 17:05 hrs.

Esta mañana el equipo de Con Gusto a Viña salió a recibir el cariño de la gente frente al Sheraton Miramar. Había fans de Milo J, Pablo Chill-e y varias "nemelovers" que aprovecharon de sacarse fotos, pedir autógrafos y saludos del querido periodista.

El conductor del matinal vivió un gracioso momento cuando una de sus fanáticas presente le declaró su amor en vivo.

Neme locura

"Quiero una foto contigo. Te quiero mucho y me encanta como eres", confesó una señora que esperaba ansiosa por ver al querido periodista. La mujer obtuvo su foto, pero antes le entregó una fotografía para que se la autografiara.

Segundos más tardes, el conductor del matinal se llevó una grata sorpresa cuando se acercó para saludar a una joven de 23 años y le preguntó si esperaba a Milo J, pero no. Ella estaba ahí específicamente para verlo a él. "Te vine a ver a ti", respondió nerviosa.

Las nemelovers de redes sociales también se manifestaron y destacaron la sencillez del periodista. "Creo que ya estamos en condiciones de sacar toallas y cojines con la cara de nuestro José Antonio Neme", escribió una seguidora en el video donde se le ve compartir con la gente.

