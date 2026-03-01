'Siempre sale': El mensaje motivacional de Yamila Reyna a través de las redes sociales

01 mar. 2026 - 17:35 hrs.

Hace algunas semanas, se dio a conocer la ruptura entre una de las parejas más icónicas del último tiempo, Yamila Reyna y Américo, quienes incluso tenían planes para casarse.

La situación además ocurrió de manera abrupta cuando tuvieron una fea discusión en una estación de servicio que terminó incluso con escenas de violencia intrafamiliar que posteriormente fueron denunciadas por la actriz y comediante.

Los enigmáticos mensajes de Yamila Reyna en redes sociales

La actriz ha estado compartiendo algunos mensajes tras su ruptura, solo de autoayuda y también de superación. Esta vez, subió una aludiendo al mensaje de que después de la tormenta siempre sale el sol.

@yamireyna

La argentina ha estado muy expuesta por lo que ha intentado resguardarse, pero la gente en redes la ha apoyado bastante.

El mensaje de Yamila Reyna era una foto del cielo y el sol, y decía "siempre sale". En este momento, la expareja se encuentra a la espera del juicio.

