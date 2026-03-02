El canal más visto de Chile en febrero: Mega amplía ventaja de audiencia con su competencia

02 mar. 2026 - 13:30 hrs.

Mega cerró el verano coronándose como el canal más visto de febrero de 2026 según el registro oficial Kantar Ibope.

Una tendencia que mantiene la hegemonía por cuarto mes consecutivo, desde noviembre de 2025. Entre el 1 y el 28 de febrero, Mega promedió 458.738 personas por minuto, marcando una importante diferencia con su competencia más cercana. En el mismo periodo tuvo un alcance de 13.092.678 de personas.

Resultados por canal, en promedio de personas por minuto:

Mega: 458.738

CHV: 358.751

Canal 13: 271.161

TVN: 206.653

Los programas y eventos de Mega que destacan en el top 10 de programas más vistos del mes pasado fueron el Festival de Viña del Mar (1.513.875 personas promedio por minuto), la Gala del Festival (1.475.348 personas promedio por minuto), 133, Atrapados por la realidad (665.220 personas por minuto), Reunión de Superados (652.075 personas promedio por minuto), Only Viña Prime (625.881 personas promedio por minuto), El Jardín de Olivia (586.300 personas promedio por minuto) y Aguas de Oro (546.026 personas promedio por minuto) y Meganoticias Prime con 463.723.

Mega es la principal señal de televisión de Megamedia y lidera el rating anual de la TV chilena desde hace 4 años consecutivos.

