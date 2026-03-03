"Ganas de llorar de las buenas": El gesto que emocionó a Ak4:20 en Talca

03 mar. 2026 - 17:20 hrs.

Bastián D'Amonte, más conocido como Ak4:20, compartió en sus redes sociales un emotivo momento que vivió en Talca, luego de sufrir una lesión en uno de sus pies.

El artista urbano había mostrado previamente a sus seguidores que se encontraba en proceso de recuperación, publicando registros de sus sesiones con el quiropráctico y detalles de su lesión que lo obliga a mantenerse en reposo.

El gesto que emocionó a Ak4:20

A través de sus historias de Instagram, el cantante relató una situación que lo conmovió profundamente.

Mientras estaba en Talca, una señora se le acercó al notar la herida y fue a buscar remedios para ayudarlo a sanar.

El gesto desinteresado impactó al cantante, quien valoró la sabiduría y el cariño de la mujer, "Siempre he creído que no hay mejor remedios y curas que las que saben los mayores", escribió.

Además, confesó lo mucho que le afectó la escena, pero desde la gratitud: "Me dio una pena, pero esas ganas de llorar de las buenas", agregó, evidenciando significativo que fue el momento en medio de su recuperación.

