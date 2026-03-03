Logo Mega

Las emotivas fotos del hijo de Diana Bolocco con su abuelo a casi dos meses de la muerte de Rose Marie Fonck

  • Por Catalina Espinoza
Las emotivas fotos del hijo de Diana Bolocco con su abuelo a casi dos meses de la muerte de Rose Marie Fonck Instagram

A casi dos meses del fallecimiento de Rose Marie Fonck Assler, la madre de Diana y Cecilia Bolocco, Piru Cisternas comparte a través de redes sociales imágenes con su abuelo Enzo Bolocco

El hijo de Diana Bolocco publicó una serie de fotografías resumiendo el mes de febrero con momentos especiales que vivió junto a su familia y amigos, entre ellas, unas imágenes junto a su abuelo quien recientemente enviudó

La reacción de sus seguidores ante las fotos de Enzo Bolocco

La fotografía con Enzo fue la que generó mayor reacción entre sus seguidores, quienes dejaron mensajes de apoyo y contención en medio del proceso de luto que atraviesa la familia. 

"Hermosa familia, apoyando al patriarca en estos momentos difíciles. Sus nietos dando tiempo y amor", "Cariños a tu abuelito Enzo", "Es muy lindo que los nietos acompañen a sus abuelitos", "Disfruten en familia, chicos, la vida es muy corta. Con los padres y el abuelo", fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación de Piru Cisternas.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Pedro Cisternas (@pirucisternas)

