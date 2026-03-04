Copa del Rey: Vive la semifinal de Real Sociedad vs. Athletic de Bilbao en exclusiva por Mega Go

04 mar. 2026 - 12:25 hrs.

La emoción del fútbol español entra en su recta decisiva. Este miércoles 4 de marzo se disputará la segunda semifinal de vuelta de la Copa del Rey, y podrás seguir toda la jornada con tu plan Full en exclusiva a través de Mega Go.

Esta definición rumbo a la gran final enfrentará a dos de los rivales más clásicos del fútbol ibérico en un duelo imperdible, que podrás ver a partir de las 16:30 horas.

Miércoles 4 de marzo: Real Sociedad vs. Athletic de Bilbao (En vivo)

El ganador se enfrentará al Atlético de Madrid (que dejó en el camino a Barcelona) en la gran final de la Copa del Rey, que se disputará el sábado 18 de abril y que podrás ver exclusivo para Chile con plan Full de Mega Go.

Una jornada marcada por clásicos, rivalidades históricas y el paso a la final en juego.

