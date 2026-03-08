La fórmula de Faloon Larraguibel para aparecer ante su pololo Raimundo Cerda: "Cuando no estoy con él"

08 mar. 2026 - 15:00 hrs.

El romance entre Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda se fortalece día a día y las publicaciones que cada uno hace en sus redes sociales son un reflejo de la conexión única que comparten.

En esta oportunidad, la modelo mostró con su característico humor la singular fórmula que tiene para mantenerse cercana a su pololo, incluso cuando no comparten el mismo espacio.

Faloon Larraguibel y su fórmula para estar con Raimundo

En una historia en Instagram, Larraguibel compartió un registro del interior del vehículo de Raimundo. Allí, en la pantalla de lo que parece ser el sistema Apple CarPlay, la galería de fotos refleja una imagen de ella en traje de baño.

"Y cuando no estoy con él, igual me aparezco por ahí. Te amo", escribió con humor la influencer, para dejar en evidencia lo conectada que está con Cerda en todo momento.

Romántica foto juntos

Posteriormente, Faloon sacó su lado más romántico al repostear una historia que subió el ingeniero y deportista en su perfil: una foto a blanco y negro en la que ambos se miran tiernamente, a punto de darse un beso.

Raimundo usa en la postal un pantalón sastre y camisa de vestir, mientras que la modelo estaba en bata de baño y con su cabello recogido en rollos. Se trata de un momento íntimo que refleja la naturaleza de su relación.

