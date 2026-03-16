Sin bigote y con un outfit de lujo: El renovado look de Pedro Pascal en los Premios Oscar

16 mar. 2026 - 11:20 hrs.

Pedro Pascal tuvo una importante tarea en la edición 98 de los Premios Oscar: entregar dos estatuillas junto a la legendaria actriz Sigourney Weaver.

El actor nacional, que se ha ganado un destacado puesto en Hollywood, eligió cuidadosamente su outfit para la ceremonia, donde apareció sin la barba y bigote que lo han caracterizado.

El look de Pedro Pascal en los Premios Oscar 2026

Pedro Pascal posó en la alfombra roja con un romántico conjunto de pantalón sastre negro, fajín y una camisa blanca con perlas y un enorme tocado de plumas en forma de flor. Según la Revista GQ, el atuendo fue diseñado a la medida por la prestigiosa casa de modas Chanel.

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Pero eso no fue todo, el artista completó su estética con un lujoso reloj Cartier y unos pequeños anteojos en tendencia con marcos finos, en sustitución de sus habituales lentes de pasta. Esta elección dejó apreciar mejor su rostro sin vellos, con lo que logró un impecable clean look.

Pascal y Weaver subieron juntos al escenario para presentar las nominaciones a mejor diseño de producción, que se llevó la película "Frankenstein" de Guillermo del Toro; y mejores efectos visuales, que ganó "Avatar: Fire and Ash".

La dupla protagoniza la película "The Mandalorian & Grogu", que se estrena el próximo mes de mayo.

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